„Einzig wahrer Weg, seine Gefühle auszudrücken“

OFTERSHEIM.Headbanger fühlten sich im Jugendzentrum (Juz) am Freitagabend mehr als nur gut aufgehoben. Für alle Fans der harten Töne war für mehr als drei Stunden Metal-Rock vom Feinsten angesagt. Den Opener geben „Toxik Shokk“, eine Trash-Metal-Band aus Mannheim. Matze Ru, Max van Trommel, Christian Müller und Tim Scholl gab gleich alles und hatten die Gäste fest im Griff, als sie den groben Klangteppich für die beiden anderen Bands des Abends ausrollten.

Seit 2013 gibt es die Band, die deutschen Trash-Rock serviert. Der Mix aus Heavy-Metal und Punk bretterte ins Gehör, animierte die ersten Köpfe zu schwungvollen Kreisbewegungen. „Against“ heißt einer der Titel, der basslastig und gitarrengetragen von flotten Wechseln und der Megastimme von Frontmann Christian lebt – das gefiel und das Publikum ging mit. „Screaming“ wurde zum Omen des Abends, denn im Trash-Metal geht es ans Eingemachte, da wird aus der Stimme und den Instrumenten das Letzte rausgekitzelt. Schnell, präzise gespielt fetzten die Riffs von Gitarre und Bass, setzte die Stimme Highlights.

Ihre Visitenkarte hatten die Jungs gesetzt, einiges aus ihrer Scheibe „Story of our Life“ präsentiert und dafür nicht nur moderaten Applaus geerntet. Im fliegenden Wechsel ging es weiter zu „Premortal Breath“, ebenfalls aus der Quadratestadt. Andreas „Andy“ Reichard (Drums), Sebastian „Seb“ Herbold an der Gitarre, Tobias „Tobbe“ Eymer (Gitarre), Dominik „Domme“ Eymer am Bass und Sänger Thomas „Tommy“ Greulich nehmen die Gäste auf den ultimativen Metal-Trip mit.

Station der Europa-Tour

So angeheizt ging es nahtlos mit „Heresy“, was Ketzerei bedeutet, weiter. Die vier Jungs aus Costa Rica hatten ihre Anfahrt aus Kroatien nach Deutschland mit ihrem „Tourbus“, einem weißen Sprinter, gut geschafft. Nach 30 Konzerten der „False Messiah Tour“, bei der sie die neue CD „Blasphemia“ promoteten, machen die Jungs nach Konzerten in Rumänien, Tschechien, Bulgarien, Italien und Mazedonien auch Station in Deutschland. Sicher war das die Krönung und eine kleine Adelung der Metal Night.

In der Szene hat sich „Heresy“, die Metal-Band, die vor acht Jahren von den Freunden Jos Raley (Gitarrist und Sänger), Kevin Bertarioni (Leadgitarrist), Jose „Blop“ Rojas (Bassist) und David Roda (Schlagzeuger) gegründet wurde, bereits einen Namen gemacht. Jos Raley ist der kreative Kopf der Formation und beschreibt die Wahl des Musikgenres im Gespräch mit dieser Zeitung als „einzig wahren Weg, seine Gefühle auszudrücken“.

Harte Beats und klare Texte

Seit November ziehen die vier Jungs durch Hallen und Stadien und feiern einen Erfolg nach dem anderen. Zum Tourfinale gingen die „Ketzer“ auf die kleine Oftersheimer Bühne und hauten rein. Keine Spur war dabei vom Lebensgefühl Mittelamerikas zu spüren, das eher – karibisch beeinflusst– entspannt angesehen wird. Martialisch anmutende Mimik traf hier auf harte Beats und klare Texte, die den verbalen Finger in offene Wunden drückten, ebenso wie die beiden Vorgänger-Bands an diesem Abend auch: Es ging um Missstände, die Gesellschaft, Politik, Terror, Psychosen und Freiheit. Laut, treffend, energiegeladen. Auf ein Wiedersehen – hoffentlich – bei der Metal Night 2020. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.02.2019