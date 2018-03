Anzeige

Oftersheim.Zu einer Premiere treffen sich am Samstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr der Gesangverein Germania, der Musikverein und das Akkordeonorchester Heidelberg. Gemeinsam gestalten sie ein Konzert unter dem Motto „Musik verbindet“. Auf der großen Bühne in der Kurpfalzhalle werden die Sänger Aufstellung nehmen, daneben stehen an diesem Abend zwei weitere Bühnen für die Bläser und die Akkordeonspieler, so dass während der rund zweistündigen Darbietung immer alle Musiker ihren Platz behalten.

Die Gruppen sind abwechselnd an der Reihe, zum Abschluss gibt es ein großes Finale, bei dem alle Musiker zusammen singen und spielen. Die Zuschauer dürfen sich an diesem Abend auf Medleys von Abba oder Udo Jürgens freuen, aber auch auf moderne und klassische Akkordeon-Literatur und vieles mehr. az