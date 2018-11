Eiskristalle und Schneemänner

Oftersheim.Der Weihnachtsmarkt des Heimat- und Kulturkreises findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, im Gemeindemuseum statt – genauer gesagt in der Scheune (Mannheimer Straße 59) und im Museumsinnenhof (Mannheimer Straße 61).

Weitere Stände sind auf dem Parkplatz hinter der Volksbank zu finden. Besucher können direkt von der Scheune aus hierhin gelangen. Ein Zugang ist auch über den Kirchgärtenweg möglich. Ein Teil der Mannheimer Straße vor dem Museum ist für den Durchgangsverkehr an diesem Wochenende gesperrt.

Der Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ bastelt am Mittwoch, 21. November, um 14 Uhr in der Mannheimer Straße 59 in einer kleinen Ausstellung für den Weihnachtsmarkt lustige Schneemänner und Eiskristalle. Die Basteleien werden auf einem Christbaum aufgehängt, der in der Cafeteria stehen wird. Weitere Schneemänner sind auf den Fensterbrettern zu bewundern. Sektkorken und eine kleine Schere bitte mitbringen. Gäste sind willkommen.

Die Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt des Heimat- und Kulturkreises ist samstags von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die anderen Stände laden die Besucher samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr ein, vorbeizuschauen und das kulinarische Angebot zu genießen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.11.2018