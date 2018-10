Elfriede Breitwieser: Kunst ist für mich der tiefste Ausdruck der Seele

Oftersheim.Die Vernissage der Ausstellung „Retrospektive“ mit Werken von Elfriede Breitwieser findet am Freitag, 9. November, 19 Uhr, im Gewölberaum, Eichendorffstraße 2 statt. Musikalisch unterhält Daniel Fritsche vom Mannheimer Nationaltheater mit seinem Programm „Cello Solo“.

Die Künstlerin Elfriede Breitwieser wurde 1947 in Wien geboren und lebt seit 1953 in Mannheim. Bereits im Kindesalter entwickelte sich ihr Interesse am Malen und der Freude an der Kreativität, die sie zunächst in ihrem Beruf in der Modebranche auslebte. Vor einigen Jahren ergaben sich bei ihr Freiräume, sich mehr und mehr der Malerei zu widmen.

Anfänge als Autodidaktin

Über die Anfänge als Autodidaktin, dann zielstrebig durch den Besuch von Künstlermalschulen und durch den regelmäßigen Besuch der freien Kunstakademie Mannheim verfeinerte sie ihre Maltechniken.

Mittlerweile ist Elfriede Breitwieser Vorsitzende der Künstlergruppe „wieArt Rhein-Neckar“, die mit zahlreichen Ausstellungen auf sich aufmerksam macht.

Ihre facettenreichen Arbeiten, die sie im Gewölberaum ausstellt, umfassen weite Bereiche von Acryl-, Öl- und Aquarellmalerei bis hin zur Spachteltechnik. Durch den Einsatz von Pasten, Papierkollagen, verschiedenartigen Kratztechniken, und anderen Hilfsmitteln entstehen in ihren Bildern vielfältige Strukturen. Immer wieder gelingt es ihr damit, ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Stilistisch bewegt sie sich hierbei zwischen Abstraktion und klassischer Moderne.

Die verschiedenartigen Techniken sind das Eine, jedoch noch entscheidender sind die Kreativität, die Fantasie, Träume, Emotionen und Stimmungen. Die Künstlerin sagt über sich: „Kunst ist für mich der tiefste Ausdruck der Seele.“ Elfriede Breitwiesers abstrakte Bilder leben von dieser Ausdruckskraft und zeigen zudem die emotionale Tiefe, die in ihr steckt. Hier taucht sie ab in das Innerste ihrer Seele und lässt uns teilhaben an ihren Gedanken und Gefühlen. Ihr gelingt es auf beeindruckende Weise und zugleich spielerisch im Umgang mit Farben und Formen, ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen.

Emotionen, die jeder von uns kennt, die jedem innewohnen, die wir aber selten mit einer derartigen Kraft und Leidenschaft ausdrücken können, wie es Elfriede Breitwieser macht. Ihr Motto lautet: „Leben heißt für mich, mehr Träume in meiner Seele zu haben, als die Realität zerstören kann.“ Die Bilder von Elfriede Breitwieser wollen alle Sinne des Betrachters ansprechen. Durch die starken Farben will die Künstlerin ihre energetische Kraft und Energie weitergeben. Der Betrachter soll emotional berührt werden, sich seiner Gefühle bewusst werden. zg

