Anzeige

Oftersheim.Zur Jahreshauptversammlung des Frauenkreises waren 61 Frauen in den Gemeindesaal gekommen. Sie waren gespannt, wer die Geschicke des Frauenkreises weiterlenken würde, denn Elsbeth Dietl und Elsbeth Dietz legten ihr Amt im Vorstand aus Altersgründen nieder.

Der Frauenkreis, teilt Pfarrerin Esther Kraus in der Pressemeldung mit, liegt allen Mitgliedern am Herzen: Alle zwei Wochen sind die Frauen eingeladen; sie werden mit Kaffee und Kuchen an festlich geschmückten Tischen verwöhnt, die Besucherinnen erwartet ein interessantes Programm mit Themen aus Gesellschaft und Kirche.

Es gibt immer was zu lachen

Und vor allem gibt es immer etwas zu lachen, denn das ist der Vorsitzenden Doris Kerschgens und Pfarrerin Esther Kraus ein besonderes Anliegen: Fröhlich sollen die Nachmittage vor allem sein, sie sollen „die Herzen erwärmen“, Zeit geben für Gespräche, für Lieder und einen neuen Blick auf manche Probleme. Und die Frauen nehmen diese Angebote auch gerne an, wie Ännchen Rothacker zurückblickte: An 20 Nachmittagen hatten insgesamt 1273 Frauen den Weg in den Frauenkreis gefunden.