Oftersheim.Füttern oder nicht füttern? Früher wurde von Vogelkundlern empfohlen, heimischen Gartenvögeln nur bei geschlossener Schneedecke Futter anzubieten, dann nämlich, wenn natürliche Nahrungsquellen für sie nicht mehr erreichbar sind. In schneefreien Zeiten sollte man dagegen auf das Zufüttern verzichten. Von „Wohlstandsverwahrlosung“ war da die Rede und dass Vögel verlernen, ihre Nahrung selbst zu suchen. Heute streiten sich die Gelehrten.

Üppige Sträucher und naturbelassene Flächen voller Wildkräuter, auf deren Früchte und Samen die Vögel im Winter zurückgreifen können, sind seltener geworden, Zufüttern erscheint so auch in milden Wintern sinnvoll. Manch renommierter Vogelkundler rät sogar, Vögel ab sofort das ganze Jahr über zu füttern, denn gerade in Zeiten des größten Energiebedarfs – während der Aufzucht der Jungen – fehlt inzwischen in Folge des Insektensterbens das, was die Küken am meisten brauchen: tierisches Eiweiß. Die Folge ist, dass nicht für alle Jungvögel genügend Futter vorhanden ist und dadurch viele die ersten Wochen nicht überleben. Sommerfütterung könne hier das Schlimmste verhindern.

Dem Vorwurf der oben genannten Wohlstandsverwahrlosung entgegnet zum Beispiel die Vogelwarte Radolfzell eigene Beobachtungen, denen zufolge Elternvögel mit der Zufütterung in erster Linie ihren eigenen Energiebedarf decken und dadurch alle Insekten, die sie finden, an ihre Jungen weitergeben können. Das hätte den Bruterfolg wieder deutlich erhöht.