Eltern zeigen sich mit Angebot zufrieden

Oftersheim.Aktuelle Themen aufzugreifen, von kompetenter Seite Informationen einzuholen und diese dann zu veröffentlichen, das hat sich der Arbeitskreis „CDU fragt nach“ des CDU-Gemeindeverbands zum Ziel gesetzt, heißt es in einer Pressemeldung der Christdemokraten. Mitglieder des Arbeitskreises sind Tillmann Hettinger, Gabriele Jokisch, Benno Müller und Bettina Winter. Die Reihe eröffnet hat ein Besuch bei der Kinderkrippe „Glückspilze“.

Manuela und Erik König, Inhaber der im September des vergangenen Jahres eröffneten Kinderkrippe in der Werderstraße, führten Jokisch und Hettinger durch ihre Räumlichkeiten und schilderten ihre Erfahrungen der ersten 100 Tage. Die beiden Besucher wollten wissen, welches Plus die Gemeinde durch die Kinderkrippe „Glückspilze“ habe.

Man biete, so die Königs, den Eltern eine weitere Wahlmöglichkeit. Die Krippe verstehe sich als familienergänzender Lebensraum, in dem die Kinder Sicherheit und soziales Miteinander erlebten. Das sogenannte „Drei-Pilze-Modell“ erfasse die Bereiche Natur und Umwelt, Malen und Gestalten sowie Musik, Rhythmus und Bewegung. Dabei sei es den Betreibern wichtig, die Vorgänge in der Natur nicht nur im Morgenkreis zu besprechen, sondern sie durch gemeinsame tägliche Spaziergänge und Radtouren zu erleben.

Angesprochen auf die ersten Erfahrungen, antworteten die Betreiber: „Wir sind total glücklich mit Kindern, Eltern und Mitarbeitern. Unsere neuen Krippenkinder fühlen sich alle wohl.“ Sehr berührt habe das gesamte Team die positive Rückmeldung der Eltern: „Wir sind glücklich, weil unser Sohn strahlt, wenn er in die Krippe kommt.“ Auf die Frage von Tillmann Hettinger und Gabriele Jokisch, was sich die Königs für das aktuelle Jahr vorgenommen haben, antworteten die beiden: „Eine zweite Gruppe soll in Betrieb gehen, idealerweise ab März als Kleingruppe mit maximal fünf Kindern im Alter von einem bis drei Jahren“. Außerdem plane man zudem ein Eröffnungsfest und die Einweihung der Bobbycar-Terrasse, wie es abschließend in der Mitteilung heißt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.03.2019