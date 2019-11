Empfang für Malaika Mihambo

Oftersheim.Die Gemeinde und der TSV 1895 laden am Sonntag, 10. November, ab 18 Uhr (Einlass um 17.30 Uhr) zu einem Empfang für die erfolgreiche Weitspringerin Malaika Mihambo in die Kurpfalzhalle ein. Die Ausnahmesportlerin hatte bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Oktober in Doha die Goldmedaille gewonnen. Erwartet wird außerdem der Präsident des Badischen Leichtathletikverbandes, Philipp Krämer.

Der TSV gibt Bürgern, die Fragen an Malaika Mihambo haben, die Möglichkeit, diese vorab einzureichen. Sie können an die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse malaika-empfang@tsv-oftersheim.de gesendet werden. Am Abend des Empfangs werden die Fragen dann öffentlich gestellt. zg

