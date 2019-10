Energie und Geld sparen

Oftersheim.Wer sich über die Höhe seiner letzten Stromrechnung gewundert hat oder unsicher ist, wie der Energieverbrauch eingespart oder die Kosten gesenkt werden können, ist beim Workshop „Energie sparen, heißt Geld sparen“ des Integrationsbüros der Gemeinde genau richtig. Er findet an drei Terminen, jeweils im Rathaus, statt: Montag, 28. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch, 30. Oktober, 14 bis 16 Uhr und Donnerstag, 31. Oktober, 16 bis 18 Uhr.

Das Spiel ist in einfacher Sprache gestaltet. Der Workshop des Integrationsbüros richtet sich in erster Linie an Geflüchtete und Migranten, die sich mit dem deutschen Energiemarkt noch nicht so gut auskennen. Eingeladen sind aber auch alle Interessierten, die zum Thema Klimaschutz noch etwas dazulernen möchten.

Der Workshop endet mit Übergabe einer Teilnahmebescheinigung, die man bei Vermietern bei der Wohnungssuche vorlegen kann. zg

