Energieversorgung vor Ort erleben

Oftersheim.Das Großkraftwerk Mannheim besichtigen die Jedermannsportler des TSV Oftersheim am Donnerstag, 14. März, und laden zu diesem Ausflug auch Interessenten ein, die nicht Mitglied im TSV sind. Das GKM betreibt heute nicht nur den größten Kraftwerksstandort in Baden-Württemberg, sondern ist auch das einzige Großkraftwerk in Deutschland. Es liefert Strom für über 2,5 Millionen Menschen, Gewerbe und Industrie sowie Fernwärme für rund 120 000 Haushalte.

Der zu besichtigende Block 9 ging 2015 ans Netz. Diesen besuchen Teilnehmer während einer etwa zweistündigen Führung, für die noch Plätze verfügbar sind. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019