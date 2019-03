Entsorgung lockt Ratten an

Im Mülleimer zwischen Leimbach und Landgraben werden häufig leere Fla-schen entsorgt. © Gemeinde

Oftersheim.Immer wieder wird privater Müll in öffentlichen Müllkörben entsorgt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Wenn der Mülleimer bereits überfüllt ist, komme es sogar vor, dass der Abfall daneben gestellt werde. Das ist aber nicht nur illegal, sondern lockt beispielsweise auch Ratten an. Besonders auffällig ist, dass ein Mülleimer zwischen Leimbach und Landgraben regelmäßig mit leeren Weinflaschen gefüllt wird. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die öffentlichen Müllkörbe nur für unterwegs anfallende, kleinere Abfälle vorgesehen sind.

Wer Müllsünder beobachtet, kann das das Umweltamt, Telefon 06202/59 72 02, E-Mail: Umweltamt @Oftersheim.de oder das Ordnungsamt, Telefon 06202/59 71 07, E-Mail: Ordnungsamt@Oftersheim.de gerne informieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019