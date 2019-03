Entspannt informieren

Oftersheim.Die Küche ist ein besonderer Platz in jedem Haushalt. Nicht nur zum Kochen, sondern auch als gemütlicher Treffpunkt für die Familie und bei Feierlichkeiten sind Küchen sehr beliebt – deshalb sind Design und Gestaltung vielen Menschen sehr wichtig.

Über die Gelegenheit, sich an einem Sonntag bei Küchen Kall etwas umschauen zu können, freut sich Heide Meyer aus Schwetzingen: „Unter der Woche fehlt mir oft die Zeit und die Muse. Da habe ich mich heute spontan zu einem Besuch entschieden“, sagt sie.

Ob man nun direkt eine ganz neue Küche kauft oder durch eine Renovierung einer bestehenden Küche ein ganz neues Aussehen verleiht, vielfältige und spannende Inspirationen gibt es beim offenen Schautag bei Küchen Kall. Seit mehr als 45 Jahren möchte das Traditionsunternehmen seinen Kunden immer etwas Besonderes bieten. Geschäftsführer Oliver Schmidt erklärt: „Unsere Kunden bekommen hier Service aus einer Hand. Von der Beratung bis zur Montage arbeiten unsere 24 Mitarbeiter eng zusammen, um jedem Kunden seine Traumküche zu realisieren. Oft sind es besondere Details, die eine Küche ganz individuell machen. Ebenso erstellen wir sehr anschauliches Planungsmaterial. Der Kunde kann sich von Anfang an vorstellen, wie in seinen Räumlichkeiten die geplante Küche aussehen wird.“

Interessiert schauen sich Ute und Jürgen Hornung aus Altlußheim bei Küchen Kall um: „Unsere Küche ist in die Jahre gekommen und soll ersetzt werden. Wir möchten uns informieren und schauen, was es Neues gibt und was uns gefallen könnte.“ Die Gelegenheit zur freien Umschau am Sonntag wird gerne genutzt und schon wieder öffnet sich die Tür und weitere Interessenten werden freundlich von Oliver Schmidt und seinem Team begrüßt. csc

