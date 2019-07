Er gab dem „Ofteri“ ein Gesicht

Ernst Albrecht steht vor einem Teil der an ihn verliehenen Orden. In der Hand hält er seinen Knorre-Orden. © Widdrat

Oftersheim.Sein Name ist untrennbar mit dem Carneval-Club Grün-Weiß verbunden. Vor 44 Jahren war er Gründungsmitglied des Narrenvereins. Heute ist er Ehrenpräsident und trägt mit Stolz den höchsten Verdienstorden des Bundes deutscher Karnevalisten. Die Rede ist von Ernst Albrecht, der am Dienstag seinen 80. Geburtstag feiert. Der gebürtige Heidelberger ist in Wieblingen aufgewachsen. Nach der Schule

...