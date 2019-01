Er ist eine Vitaminbombe

Hallo Kinder! Ob als Saft, Mus oder einfach als Snack für zwischendurch – findet ihr den Apfel auch so lecker wie ich, und zwar in jeder möglichen Variante? Kein Wunder, dass er heute seinen eigenen Ehrentag feiert. Äpfel sind nicht nur schmackhaft, sondern dazu noch besonders gesund. In ihnen stecken zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe. Vitamin C stärkt zum Beispiel unsere Abwehrkräfte und Kalzium hilft beim Aufbau von Knochen und Zähnen. Fantastisch, oder? Manchmal nennt man den Apfel auch „natürliche Zahnbürste“, weil in ihm viele Fruchtsäuren enthalten sind. Wenn ihr außerdem in der Schule mal müde oder nicht konzentriert seid, dann esst doch einen Apfel. Darin ist nämlich Traubenzucker enthalten, der dagegen hilft. Die meisten Vitamine der Frucht stecken interessanterweise direkt unter der Schale. Damit die nicht verloren gehen, sollte man sie daher mitessen. Vielleicht habt ihr ja schonmal von dem englischen Sprichwort gehört: „An apple a day keeps the doctor away“, also „ein Apfel am Tag hält den Doktor fern“. Das bedeutet, dass ein Apfel am Tag dir dabei hilft, gesund zu bleiben. Ich finde, da ist wirklich etwas dran.

