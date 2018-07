Anzeige

Oftersheim.Dass es im Ort grünt und blüht, dafür sorgen die Mitarbeiter des Bauhofs. Einer von ihnen ist Georg Fleischer, er feierte jetzt sein 25-jähriges Dienstjubiläum. „Alles was gärtnerisch gepflegt werden muss, das tun Sie. Ich freue mich immer, wenn ich durch Oftersheim gehe, wie schön grün es hier aussieht. Ihr macht eure Aufgaben“, lobte Bürgermeister Jens Geiß die Arbeit.

Gerade in diesen heißen und trockenen Tagen muss auch noch viel gegossen werden. Um die 4000 Liter Wasser am Tag brauche man derzeit, erzählte Georg Fleischer. Dass er jetzt schon 25 Jahre bei der Gemeinde arbeite, könne er selbst kaum glauben: „Ruckzuck ging das. Aber ich bin zufrieden.“ Bauhofleiter Jochen Barisch möchte den 63-jährigen möglichst noch lange halten: „Er ist immer da. Ich habe ihm schon gesagt, er kann eigentlich erst mit mir in Ruhestand gehen.“ Georg Fleischer freute sich über das Lob und lächelte. zg