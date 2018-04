Er stiehlt alles, was er kann

Anzeige

Oftersheim.Die Geschichte von Kasperl, Seppel und dem Räuber Hotzenplotz gehört zu den Klassikern in der deutschen Kinderliteratur. Die Karlsruher Märchentruhe zeigt nun am Montag, 16. April, ein rasantes, 50-minütiges Handpuppenspiel nach dem Buch von Otfried Preußler. In einer drehbaren Kasperle-Bude sind die liebevoll gestalten Figuren, um 15 Uhr in der Kurpfalzhalle zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Der Räuber Hotzenplotz – das ist ein Schlimmer! Er nimmt alles mit, was ihm unter die Finger kommt, sogar die Kaffeemühle der Großmutter. Dabei hat sie diese gerade erst von Kasperl und seinem Freund Seppel als Geburtstagsgeschenk bekommen. Weil die beiden Freunde aber kein Vertrauen zum Wachtmeister Alois Dimpfelmoser haben, beschließen sie kurzerhand selbst, den Räuber Hotzenplotz zu verfolgen. Um herauszufinden, wo der Räuber seinen Unterschlupf hat, füllen sie eine Holzkiste mit Sand, schreiben „Vorsicht Gold!“ darauf und bohren ein Loch, das sie mit einem Streichholz verschließen, in den Kistenboden.

Sandspur zum Unterschlupf

Nachdem sie die Schatztruhe in den Wald gebracht haben, taucht der Räuber Hotzenplotz auf und wird sofort auf die Kiste aufmerksam. Die beiden ziehen das Streichholz heraus und bringen sich in Sicherheit. In dem Glauben, dass sich Gold in der Kiste befindet, schleppt der Räuber sie in seinen Unterschlupf. Dort bemerkt er den wahren Inhalt seiner Beute und die Spur, die der herausgerieselte Sand bis zu seiner Räuberhöhle hinterlassen hat.