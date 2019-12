Erbbaupacht anstelle des Verkaufs

Oftersheim.Ein letztes Mal in diesem Jahr traf sich der Vorstand des SPD-Ortsvereins – zum ersten Mal nicht wie gewohnt im Fraktionszimmer, sondern zum gemeinsamen Weihnachtsessen im Restaurant „Artemis“ – auch wenn dennoch die Politik Gesprächsinhalt war. In gemütlicher Runde wurde noch einmal der Ausgang des Bundesparteitages diskutiert, heißt es in der Pressemitteilung.

Aber auch andere Themen, wie die Sperrung der Fuß- und Radwegebrücke für Radfahrer in der Robert-Koch-Straße zur Bachstraße, welche auf breites Unverständnis stieß oder die bebaubare Fläche „Links am Plankstadter Weg“, welche die SPD nicht verkaufen, sondern in Erbbaupacht vergeben möchte, kamen bei dem Treffen zur Sprache. Die Gemeinde habe kaum noch eigene Grundstücke, so dass diese, wenn sie verkauft werden würden, nur einmalig dem Gemeindehaushalt zugutekämen. Ein Erbbaugrundstück biete aber Einnahmen für Generationen und könne bei Bedarf immer noch verkauft werden, so der Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende Jens Rüttinger.

Fortschritt bei Feuerwehrgebäude

Viele Mitglieder hatten auch das Gefühl, dass viele Maßnahmen in Oftersheim zwar diskutiert, aber nicht auf den Weg gebracht würden. Genannt wurde dabei der Ganztagesbetrieb an der Theodor-Heuss-Schule, die Anträge der SPD nach einer Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, die Verschattung der Spielplätze oder der Bau der Kreisverkehre.

Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Rüdiger Laser berichtete außerdem vom sichtbaren Fortschritt des Gebäudes für Feuerwehr und Rotes Kreuz. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, warum die Gemeinde noch nicht über eine Nachfolgenutzung der beiden Flächen in der Mannheimer Straße entschieden hat.

Wolfgang Burkhardt brachte dann das Thema „Mehrgenerationenwohnen“, eine alte Forderung der Sozialdemokraten in Oftersheim, in die Diskussion ein. Es bleiben also auch für 2020 genügend offene Fragen, denen sich die Fraktion und der Ortsverein stellen und Antworten einfordern wird, heißt es in der Pressemitteilung der SPD abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.12.2019