Erdnüsse und Austausch satt

Oftersheim.Erdnüsse satt gibt es für alle interessierten Jugendlichen am morgigen Dienstag zwischen 19 und 20.30 Uhr im Café des Jugendzentrums (Juz), Mannheimer Straße 67. An diesem Abend erweitert der Jugendgemeinderat die Öffnungszeiten des Juz und lädt zu einem ungezwungenen Austausch ein. Eingeladen sind alle Oftersheimer Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Kosten kommen auf die Besucher keine zu.

„Alle, die schon mal auf einer Erdnussparty waren, wissen, was abgehen wird. Und alle anderen sollten sich auf jeden Fall selbst ein Bild davon machen“, so Jugendgemeinderat Oliver Coen. Auf den Tischen werden bergeweise frische Erdnüsse liegen. Wer Lust hat, greift zu, knackt die Schale und erfreut sich am Geschmack der leckeren Erdnüsse. Die Schalen, und das ist die eigentliche Besonderheit an diesem Abend, darf man ausnahmsweise mal einfach so auf den Boden entsorgen.

Jugendgemeinderat David Anderle freut sich auf den Abend: „Politik ist wie eine Erdnuss: Man muss erst ein wenig Arbeit in das Knacken der Schale stecken, um dann die leckere Frucht seiner Arbeit genießen zu können. Wir vom Jugendgemeinderat freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch. Wir sind gespannt auf eure Anregungen und Ideen für unsere gemeinsame Arbeit.“ Bei Fragen hilft Jugendreferent Steffen Eisemann unter Telefon 06202/59 71 13 oder per E-Mail an jugendreferat@oftersheim.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018