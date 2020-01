Erika Lackus bleibt Vorsitzende

Oftersheim.Die Wertschätzung für den den katholischen Kirchenchor brachte Pfarrer Uwe Lüttinger bei der Hauptversammlung auf den Punkt. Er bemerkte, dass ein Gottesdienst etwas Besonderes sei und durch den Chorgesang noch wertvoller werde. Lüttinger bedankte sich beim Cäcilienchor und seiner Leiterin Tamara Ibragimowa. Und er fügte geistliche Gedanken an: Frag 100 Katholiken, was ihnen am wichtigsten ist. „Die Messe“, komme als Antwort. Und weiter? „Die Wandlung.“ Wieso Wandlung, sei die nächste Anmerkung, „alles soll bleiben, wie es ist“.

Die aktiven Chormitglieder trafen sich, um mit der Vorsitzenden Erika Lackus auf das Jubiläumsjahr zurückzublicken, um Neuwahlen abzuhalten, die kaum Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands brachten – aber auch, um über die bevorstehenden Veränderungen in den Pfarreien informiert zu werden.

Neue Terminplanungen

Pfarrer Uwe Lüttinger berichtete, dass geplante Termine für die Pfarreien nicht wie bisher machbar seien, denn Ende Mai werde der beliebte Pater Thomas Palakudiyil die Seelsorgeeinheit verlassen, um nach Indien zurückzukehren. „Er wird hier sehr fehlen“, bedauerte er. Demzufolge werde es zu neuen Terminplanungen kommen.

Schriftführerin Franziska Wiltz erinnerte gerne an das abgelaufene Jahr – es war ein besonderes für den katholischen Kirchenchor, denn er feierte sein 110-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst am Cäcilienfest. Die Sänger gestalteten die Feierlichkeiten mit ihrem Auftritt in der St. Kilianskirche, unterstützt von drei Streichern und Frank Weiswinkel an der Orgel, mit der Messe von Jaques Nikolas Lemmens maßgeblich mit. Anschließend gab’s einen Empfang im Josefshaus, bei unter anderem Tamara Ibragimowa für ihre zehnjährige Leitung ausgezeichnet wurde.

Lioba Plieger wurde bei diesem Fest zum Ehrenmitglied ernannt und gleichzeitig für 75 Jahre als Sängerin geehrt. Auch hieß Franziska Wiltz noch einmal den neuen Tenorsänger Joachim Müller willkommen, der bereits beim Projektchor zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2009 mitwirkte und sich im vergangen Jahr entschlossen hat, wieder im Chor mitzusingen.

Insgesamt absolvierten die Sänger 14 Auftritte, unter anderem an Ostern die Aufführung der Messe von Martin Vogt und den Weihnachtsfestgottesdienst mit der Aufführung der Messe Nr. 7 von Charles Gounod, begleitet an der Orgel von Dr. Lothar Gaa.

27 aktive Mitglieder

Bei der Adventsfeier wurden die fleißigsten Singstundenbesucher geehrt. Franz Gaa nur einmal gefehlt, Renate Rössler und Rita Ehringer je zweimal sowie Maria Laier, Charlotte Kreis, Peter Kreis und Franziska Wiltz je dreimal. Rita Ehringer gab als Kassenwartin einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben und berichtete, dass der Cäcilienchor 54 fördernde und 27 aktive Mitglieder habe.

Wie der gesamte Vorstand wurde auch Rita Ehringer, die ihr Amt aus persönlichen Gründen abgab, einstimmig entlastet.

Schließlich haben die Mitglieder beschlossen, dass aktive Chorsänger, die nicht mehr zu den Singstunden kommen können, nach einem Jahr Fehlzeit als fördernde Mitglieder geführt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020