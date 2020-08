Erinnerung an wunderbaren Duft

Oftersheim.„Jahr für Jahr ist es ein Geschenk, wenn in diesen Tagen die Blumen und Kräuter zu schönen Sträußen gebunden sind und in der Kirche ihren Duft verbreiten“, schreibt der katholische Pfarrer Uwe Lüttinger. „Dieser alte Brauch erinnert an die Legende, dass, als das Grab Mariens geöffnet wurde, dieses leer war und ein wunderbarer Duft aufstieg.“ Auch diesmal fand an Mariä Himmelfahrt am vergangenen Samstag während des Gottesdienstes in der St. Kilianskirche diese schöne Gewohnheit statt.

Der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens wurde schon viele Jahrhunderte in der Kirche gefeiert und erst 1950 als fester Glaubenssatz verkündet und festgehalten. „Wir dürfen an diesem Tag feiern, dass Gott uns als ganze Menschen liebt und annimmt und Leib und Seele eine Einheit bilden. So sind die Heilkräuter, die an diesem Tag gesegnet werden ein Zeichen dafür, dass Gott unser Heil will und uns so wie Maria erlöst hat“, erläutert der Pfarrer weiter.

„Es ist schön, dass wir diesen Brauch in unserer Kirche St. Kilian und den anderen Kirchen auch pflegen und uns so sinnenhaft im Riechen und Schauen das unseren Glauben feiern und sogar mit den mitgebrachten Sträußchen teilen.“

Drei Damen mit tollen Stimmen auf der Empore und Gabi Weissmann an der Orgel haben dem Gottesdienst einen akustischen Glanz verliehen, der bei den Besuchern sicher in bester Erinnerung bleiben wird. zg

