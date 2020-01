Erlös geht an guten Zweck

Oftersheim.Die katholische Kirchengemeinde bietet an jedem ersten Samstag im Monat eine Altpapiersammlung mit Gruppen aus unserer Kirchengemeinde, Fördervereinen und anderen Organisationen an. Der nächste Termin ist der 1. Februar von 9 bis 12 Uhr mit dem Kindergarten St. Kilian auf dem Platz vor der Kurpfalzhalle, teilen die Veranstalter mit. Jeder kann mit der Abgabe von Altpapier somit soziale oder Jugendaufgaben unterstützen.

Allerdings, so heißt es in der Mitteilung, bemängele die Entsorgungsfirma zunehmend die abgegebene Qualität. Die Papiersammlung soll nur Zeitungen, Illustrierte, Prospekte und weitere Druckerzeugnisse umfassen, gebündelt nur in Papiertüten.

Was nicht rein darf

Die Papiersammlung darf keinerlei Hygienepapier, geschredderte Akten, Folien (wie beispielsweise noch verpackte Werbung), Schnüre oder Plastikbänder enthalten. Kartonagen sollten bitte ohne Zubehör von Styropor abgegeben werden. zg

