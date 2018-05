Anzeige

Es folgte mit „The prayer“ von Carole Sager und David Foster ein Chorbeitrag, bevor Chorleiter Ruhland ein paar Worte der Wertschätzung aussprach. Insbesondere lobte er die gute Gemeinschaft, die ungebrochene und erfreuliche Leistungsbereitschaft des Chors, immer wieder neue Chorstücke einzustudieren, was nicht selbstverständlich sei. Auch wenn der Chor aufgrund der Mitgliederzahlen keine „großen Sprünge“ mehr wagen könne, so blicke er dennoch hoffnungsfroh in die Zukunft, dass auch weiterhin viele neue „kleine Sprünge“ machbar sein werden. Dazu sind neue Mitglieder jederzeit willkommen.

Zum Schluss bedankte sich der Chor mit „We come to say thank you“ von Pepper Choplin. Erna Neubert erfreute mit dem Gedicht „Nadur bleibt Nadur“ in Mundart über Gretchens Schönheit, einer Fahrt nach Mannheim und die Folgen der Natur. Es folgte Willi Egler mit Satiren übers „Glockenspiel“ und „Installateur Müller, dessen Lebenszeit der den Kunden in Rechnung gestellten Stunden entsprach“. Chorleiter Ruhland rundete mit Schlagertexten von 1912 und 1925 „In Büsum gibt’s einen Keuschheitsverein“ von Ralf Benatzky und „Ich hab das Fräulein Helen baden sehn“ von Fritz Grünbaum die Vorträge ab. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.05.2018