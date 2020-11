„Erneuerung ist gut – Übersicht könnte besser sein“

Oftersheim.Als Peter Wierer dieser Tage an einem der vier Oftersheimer Naturschutzgebiete vorbeigeradelt ist, war er positiv überrascht: Er stellte fest, dass das Regierungspräsidium neue Informationstafeln aufgestellt hat, „eine erfreuliche Bereicherung unseres Naherholungsgebiets“, findet er lobende Worte für die Maßnahme.

Deren Umsetzung – gut Ding will Weile haben – allerdings auch einige Zeit in Anspruch genommen hat. Denn schon im Jahr 2011, erinnert sich der naturverbundene 78-Jährige, habe er sich mit einer entsprechenden Bitte an Rudolf Kühner, dem Vor-Vorgänger von Sylvia M. Felder im Amt des Regierungspräsidenten, gewandt. „Damals hieß es, man werde sich darum kümmern. Und das ist ja jetzt auch schon neun Jahre her“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Allerdings bedauert Wierer auch, dass drei alte Exemplare immer noch stehen. „Diese von Wind und Wetter zerzausten Tafeln an der Friedenshöhe, am Dreieichenbuckel und am Feldherrnhügel sind im Laufe der Jahre sehr unansehnlich geworden. Die Texte und Abbildungen sind kaum mehr zu erkennen“, bedauert er – was für ihn in deutlichem Widerspruch zu den stetigen Bekenntnissen steht, dass man die Oftersheimer Dünen „bekannt machen, aufwerten und attraktiver gestalten wolle“.

Umsetzung nicht perfekt

Aber die acht Informationstafeln, die in den vier Naturschutzgebieten jetzt aufgestellt wurden, seien schön und die Abbildungen in den Erklärungen für die Spaziergänger mit umrandeten Nummern erläutert – wenn die Umsetzung auch nicht ganz perfekt geglückt ist, wie er findet.

„Die Nummern vier (Sandsteppen-Biene), sechs (Blauflügelige Ödland-Schrecke) und sieben (Wolfsmilchschwärmer-Raupe) sind groß auf der Tafel abgebildet, sie fehlen aber im Haupttext und sind lediglich viel zu klein ganz links unten als Bildnachweis zusammen den Fotografen aufgeführt. Jemandem, der zufällig vorbeikommt und sich bei dieser Gelegenheit gerne informieren möchte, fällt das nicht sofort ins Auge. Das müsste dringend noch verbessert werden“, merkt Peter Wierer kritisch an. az/zg

