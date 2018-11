Oftersheim.SPD-Fraktionssprecher Jens Rüttinger übergab bei der vergangenen Gemeinderatssitzung – in der ausschließlich nichtöffentlich getagt wurde – einen Antrag seiner Fraktion an Bürgermeister Jens Geiß, in dem die Errichtung eines Sicherheitszauns an der Bahnlinie unter der Brücke der B 291 beantragt wird. Das teilte die Fraktion jetzt mit.

Bereits vor einigen Jahren hatte die SPD-Fraktion auf die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Bahngleise an der Bahnlinie unter der Brücke der B 291 hingewiesen, heißt es weiter. Der Zustand sei allerdings nach wie vor unbefriedigend. Nunmehr stelle die SPD-Fraktion den Antrag, einen Sicherheitszaun an dieser Stelle zu errichten. Sollte dies aus Zuständigkeitsgründen nicht möglich sein, erwarten die Fraktionsmitglieder, dass sich die Verwaltung bei den zuständigen Stellen und Behörden für die Errichtung des Zauns einsetzt. Die SPD-Fraktion wird dieses Thema weiterverfolgen, bis es eine Verbesserung der Situation gibt, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.11.2018