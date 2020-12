Erste Elektrotankstelle Oftersheims in Betrieb

Oftersheim.Christian Gieser und seine Lebensgefährtin Sabrina Moras vom Spargel- und Melonenhof Gieser sind nicht nur auf dem landwirtschaftlichen Sektor innovativ, sondern schauen auch sonst gern über den Tellerrand hinaus. Seit Kurzem warten die beiden mit einer Elektrotankstelle auf ihrem Gelände im Altneurott 4 auf.

„Da die Elektromobilität immer mehr auf dem Vormarsch ist und einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz liefert, wollten wir ebenfalls unseren Teil dazu beitragen“, nennt der Hofherr den Beweggrund der Investition – und verschweigt aber auch nicht, dass ein kommerzieller Hintergedanke dabei mitspielt, um den eigenen Strom mit einer Kapazität von 95 Kilowatt besser zu vermarkten.

Service für die Kunden

„In unserer Branche ist es gut, wenn man auf mehreren Beinen steht, wobei ich mir nichts vormache: Die Neueinrichtung sehe ich nicht als großen Nebenerwerb, sondern er wird in erster Linie ein Service für unsere Kunden bedeuten“, sagt Gieser. Der 40-Jährige muss für die E-Tankstelle, die eine Leistung von 22,1 Kilowatt aufweist, zunächst einmal 3500 Euro in die Hand nehmen. Da sind die Installationskosten, die der handwerklich begabte Landwirt selbst ausführte, nicht mal miteingerechnet. „Auch wir werden, wenn ein Fahrzeugwechsel ansteht, auf Elektrofahrzeuge umsteigen, um mit gutem Beispiel voranzugehen“, verspricht Christian Gieser.

„Ich bin aus Oftersheim und finde es klasse, dass ich jetzt auf dem Gieser-Hof eine leistungsstarke Ladestation für mein Elektrofahrzeug vorfinde. Die Ladezeit überbrücken meine Frau und ich mit einem Einkauf im Bauernladen, der ja immer ausreichend bestückt ist mit regionalen Produkten, erklärt der dreifache Familienvater Manuel Winter.

Zur Elektrotankstelle kann man rund um die Uhr kommen, der Bauernladen ist montags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet, vom 21. bis 23. Dezember täglich von 8.30 bis 18 Uhr.

Der Spargel- und Melonenhof bietet freitags wieder Lieferungen für Risikopatienten an. Bestellungen werden unter www.bauernladen-gieser.de entgegengenommen. Einen weiteren Grund, in den kommenden Tagen im Altneurott in Oftersheim vorbeizuschauen, ist der Weihnachtsmarkt.

Noch bis zum Donnerstag, 24. Dezember, um 12 Uhr besteht die Möglichkeit, Last-Minute-Geschenke zu kaufen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020