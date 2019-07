Erste Sitzung in neuer Besetzung

Oftersheim.Eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, 23. Juli, um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Jahresabschluss 2018, die Neufestsetzung der Elternbeiträge für die Gruppenangebote in den örtlichen Kindertageseinrichtungen für das kommende Kindergartenjahr, die Umwandlung einer Krippengruppe in eine Ü 3-Mischgruppe in der kommunalen Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte und die Ermächtigung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe der Sanierung der Heizungsanlage in der Kindertagesstätte Fohlenweide.

Ferner die Übernahme der Tabakwiegehalle, die Vergabe für eine neue EDV-Ausstattung, der GPA-Prüfungsbericht über die Bauausgaben von 2014 bis 2017, die geplante Verordnung zur Neuausweisung des Wasserschutzgebietes „Schwetzinger Hardt“, der Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis „Neulußheim“ zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen zu gewerblichen Zwecken und Auftragsvergaben für den Neubau des Rettungszentrums. az/zg

