Erwachsene lesen gerne Regionalkrimis von Burger, Link oder Neuhaus

Oftersheim.Mit 88 083 Entleihungen plus 5383 Onleihe-Downloads – zusammen also 93 466 Ausleihen – lagen die Entleihzahlen der Gemeindebücherei um 4629 (plus 5,2 Prozent) über dem Vorjahresergebnis (88 837). Damit wurde ein neuer Ausleihrekord erzielt, teilt die Gemeindebücherei mit.

134 Digitale Zeitschriften-Ausgaben wurden bei Pressreader aufgerufen und 471 Zugriffe erfolgten auf Artikel des Online-Angebots „Duden Basiswissen Schule“. An 52 Veranstaltungen haben insgesamt 1707 Besucher teilgenommen. Das neue Angebot von 73 „Tonies“ erzielte ab September bereits 671 Entleihungen. 351 Vormerkungen wurden bearbeitet und 1272 Medien wurden schriftlich angemahnt. Die größten Ausleihzuwächse wurden erfreulicherweise bei den Kinderbüchern erzielt, heißt es, hier vor allem im Bereich Bilderbuch und Sachbilderbuch.

Romane aus der Bestsellerliste

Die beliebtesten Bücher für Erwachsene waren (Regional-)Krimis von Wolfgang Burger („Wen der Tod betrügt“), Charlotte Link („Die Suche“) und Nele Neuhaus („Muttertag“) oder Romane aus der Bestsellerliste wie Lucinda Riley („Die Mondschwester“) oder Kate Morton („Die Tochter des Uhrmachers“). Meist-entliehenes Sachbuch war Michelle Obamas Biografie „Becoming“.

Bei den Kindern lagen alle Tiptoi-Medien ganz vorne in der Lesergunst. Dauerbrenner „Gregs Tagebuch 13 – eiskalt erwischt“ war ebenso dabei wie alle Bände der Serie „Die Schule der magischen Tiere“. 1225 aktive Leser nutzten im vergangenen Jahr das Angebot von 26 604 Medien in der Gemeindebücherei und die Onleihe auf metropolbib.de.

Seit 2020 neu im Angebot ist die Möglichkeit, auf dem Webopac tagesaktuelle Datenbanken von Brockhaus und Munzinger zu nutzen. Für die Recherche ist ein gültiger Büchereiausweis notwendig. zg

