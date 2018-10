Erzieherinnen seit 25 Jahren an Bord

Oftersheim.Einen Grund zum Jubilieren gibt es im Gottesdienst am morgigen Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Claudia Akershoek, Jessica Gatchell und Rosi Kirchhöfer, Erzieherinnen im Peter-Gieser- und Martin-Luther-Kindergarten feiern ihr silbernes Dienstjubiläum. 25 Jahre engagieren sie sich mit großer Liebe zu den Kindern, stets bemüht den gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden. Sie haben sich fort- und weitergebildet und immer mehr Verantwortung übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Claudia Akershoek und Jessica Gattchell haben die Leitung ihrer Kindergärten übernommen und Rosi Kirchhöfer die stellvertretende Leitung. Ihre Arbeit ist prägend geworden.

Dafür möchte ihnen die Kirchengemeinde auch beim Gottesdienst danken. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde noch zum Kirchenkaffee ein, bei dem jeder den Jubilarinnen persönlich gratulieren kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018