Oftersheim.In den Pfingstferien lässt sich das Jugendzentrum (Juz) nicht lumpen und bietet die vollen zwei Ferienwochen ein tolles Programm, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beiden Höhepunkte sind zwei Ausflüge. Der erste findet am Mittwoch, 23. Mai, von 12.30 bis 17 Uhr statt und führt in den Heidelberger Zoo. Er ist geeignet für alle ab sechs Jahren, bitte ausreichend Getränke und Vesper mitbringen und eventuell noch ein kleines Taschengeld. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro, mit vorheriger Anmeldung. Der zweite Ausflug führt am Mittwoch, 30. Mai, von 14 bis 16 Uhr zum Minigolfspielen für alle ab sechs Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro, mit vorheriger Anmeldung. Kurzfristige Änderungen sind möglich. Allgemein gilt für die Ausflüge: Anmeldungen sind bis spätestens zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn erforderlich.

Nach Herzenslust „chillen“

Wer es ungezwungener angeht, darf den offenen Bereich aufsuchen, immer von 14 bis 19 Uhr. Da gibt es zum einen den Teenstreff (für Zehn- bis 15-Jährige) und das Jugendcafé ab 16 Jahre, hier darf nach Herzenslust gechillt und gespielt werden bei einer erfrischenden Limonade. Die einzigen Ausnahmen sind der Brückentag am Freitag, 25. Mai, und der Feiertag Donnerstag, 31. Mai, hier hat das Juz jeweils geschlossen. Anmeldungen und Auskünfte unter Telefon 06202/597156 oder auf www.juz.oftersheim.de, E-Mail: info@juz.oftersheim.de.

Neu im Juz-Programm ist die Bastel-AG „Kreativis“ mit Andrea Edelmann für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Damit wird der Freitag wieder zum Bastel- und Werktag. Zur Angebotszeit, die früher durch die „Garten-AG“ und auch „Tooltime“ genutzt wurde, betreut nun Andrea Edelmann ehrenamtlich die neue Juz-AG. Es wird Speckstein geschnitzt, es werden Vasen dekoriert sowie Seidenmalerei gemacht. Die „Kreativis“ finden außerhalb der Ferien immer freitags von 16.30 bis 18 Uhr statt. Der Beitrag für das Angebotsquartal Mai und Juli beträgt 10 Euro. Telefonisch kann man sich ebenfalls anmelden unter der Nummer 06202/59 71 56. Der nächste Termin ist am 8. Juni „Basteln mit Wäscheklammern“. zg