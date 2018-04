„Es geht richtig los in dieser Woche“

Anzeige

Grüner Spargel wird verlangt

Ihr Fokus ist auf die Folie gerichtet, auf das, was sich darunter verbirgt. Schwungvoll ziehen sie die Plane ab, die weißen Spargelspitzen sind zu sehen. Schon geht es ans Stechen, mit zwei Fingern dicht neben der Stange den sandigen Boden lösen, wegschieben, etwa in 30 Zentimeter Tiefe wird das Spezialmesser angesetzt. Die Stange wandert in den Korb. Wenige Reihen weiter gibt es keine Folie, hier streckt sich grüner Spargel dem Licht entgegen. „Es wird immer wieder grüner Spargel verlangt, dieser Nachfrage passen wir uns an“, sagt Gieser, der auf 1,8 Hektar Fläche das „weiße Gold“ anbaut. Damit über die gesamte Saison – bis Ende Juni – immer ausreichend Gemüse nachreift, sind einige Reihen mit Folie und zusätzlichem Folientunnel überdeckt.

Gieser führt den Hof in fünfter Generation und hat mit seiner Lebenspartnerin Sabrina Moras ein Spargelhäuschen an der B 535, wo es den frischen Spargel und vieles mehr aus regionaler Produktion zu kaufen gibt: „Bald auch frische Erdbeeren, die wir vom Hof meiner Cousine bekommen“, sagt Gieser.

Die gesamte Familie ist auf dem Koppert-Hof an der Mannheimer Straße 45 im Einsatz, wenn die Spargelsaison an den Himmel kommt. Rund 300 000 Spargelstangen flitzen pro Saison durch die Schälmaschine, das zeigt das Zählwerk. „Es wird immer umfangreicher, dass die Leute geschälten Spargel wollen, für die Gastronomie schälen wir immer“, erklärt Gerd Koppert, dass er der erste im Ort war, der vor elf Jahren eine Schälmaschine angeschafft hat. Seit zwei Jahren kultiviert er auch Grünspargel. Dank des guten Bodens um Oftersheim kann Koppert mit seiner Familie und Erntehelfern täglich volle Körbe aus den bis zu 300 Meter langen Spargel-Deichen ernten. Sortiert wird auf dem Hof nach Gefühl und Blick, damit die unterschiedliche Klassifizierung eingehalten wird. Ehefrau Gabi und Tochter Simone sind schon eingespielt. Opa Helmut (78) ist das „Spargeltaxi“ und fährt etwa alle zwei Stunden an die Reihen und holt den saftigen Spargel ab.

Herbert und Roswitha Gieser bringen ihren Spargel gerade im Verkaufsraum im Hof in der Heidelberger Straße 17 „in Form“, als wir hinzukommen. Das bedeutet, das die etwa 35 bis 40 Zentimeter langen Stangen mit den Köpfen angelegt in die Schneide und Waschstation eingelegt werden. Am anderen Ende der Maschine kommen sie gleichlang heraus und werden nach Dicke sortiert. „Wir konnten schon 14 Tage früher mit dem Stechen anfangen“, schildert Herbert Gieser, den guten Start im Vergleich zum Vorjahr, wo die Kälte einen Strich durch die Ernte machte. Bis etwa Mitte Juni, „meist ist um den 20. Schluss“, sagt Gieser, dann wird beregnet, damit der „Asparagus ins Kraut geht und Kraft sammelt“ für die nächste Saison. Er bewirtschaftet den elterlichen Hof schon seit vier Jahrzehnten, so lange ist er für den Spargelanbau dort verantwortlich.

Folie schmeckt man

Leandro (10) hat einen feschen Strohhut auf und wirbelt bei Klaus Seitz zwischen Traktor und Petersilienpflanzen in der Heidelberger Straße 16 umher. Er ist aus der Nachbarschaft und begeistert sich für die Arbeit des Landwirts. „Bei uns geht es jetzt langsam mit der Spargelernte los“, schildert Seitz, dass er der einzige im Ort ist, der noch ohne Folie anbaut, „das dauert etwas länger, bis der Spargel wächst.“ 40 Ar bewirtschaftet er mit dem saisonalen Gaumenschmeichler. Seine Stammkunden wissen zu schätzen, dass er folienfreien Spargel anbietet: „Sie sagen, man würde das schmecken.“ Derzeit geht es einmal täglich raus an die Spargelhügel. Bleibt es warm, führt der Weg mehrfach dorthin. „Weil keine Folie drauf liegt, kann ich Risse direkt sehen, wo eine Stange schon soweit ist.“

Kurt Siegel im Hardtlachweg 4 beliefert den Großhandel und ist als Lieferbetrieb QS-zertifiziert. Seit 2010 führt Kurt Siegel den elterlichen Betrieb und baut auf zwei Hektar Fläche Spargel an. Die Hauptgeschäftszeit für Spargel wird hier draußen, ein Stück weit weg von der Ortschaft, mit Gattin Gabi und Erntehelfern bewerkstelligt. Siegel erklärt: „Heutzutage sind die modernen Spargelsorten nach acht Jahren am Maximum des Ertrags angelangt und wachsen dann nicht mehr. Im Gegensatz zu früheren Sorten, die bis zu zwölf Jahre geerntet werden konnten. Mit den Neuzüchtungen ändert sich auch das Pflanzverhalten: Wo früher zwei Pflanzen ihren Platz im Boden hatten, stehen heute vier.“

Jetzt heißt es, am heimischen Herd die Spargelsaison zu eröffnen, denn alle Zeichen stehen schon an diesem Wochenende auf eine bombastische Ernte und ein breites Angebot aller Spargelgrößen und -sorten.

