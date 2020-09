Oftersheim.Die Maskenpflicht sowie die Hygiene- und Abstandsregeln in der Gemeindebücherei gelten weiterhin. Deshalb müssen Leser ihren Besuch telefonisch unter der Nummer 06202/59 71 55 anmelden. Der Einlass erfolgt über den Fahrstuhl, der Ausgang über das Treppenhaus. Zum Termin muss am Fahrstuhl geklingelt werden.

Die Rückgabe von Medien ohne Büchereibesuch ist auch ohne Termin über den Fahrstuhl der Bücherei möglich. Es gelten längere Ausleihfristen, abgelaufene Medien werden verlängert, es wird nicht gemahnt, teilt die Bücherei mit.

Ein längerer Aufenthalt in der Bücherei zum Schmökern ist noch nicht möglich, auch kein Besuch mit größeren Gruppen. Die Regelungen gelten befristet und werden laufend an die aktuelle Situation angepasst, heißt es in der Mitteilung. zg

