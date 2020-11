Es gibt einen Gottesdienst mit Ehrungen

Oftersheim.Der Festgottesdienst zum Cäcilienfest – am Sonntag, 15. November, um 10.30 Uhr – kann in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zugelassen.

Um einen Platz zu sichern, ist es ratsam, bei Marie-Luise Thielemann im Pfarramt Schwetzingen, Telefon 06202/9 26 28 11, zu den Bürozeiten anzumelden.

Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, auch nach telefonischer Anmeldung auf einem Formular vor dem Eintritt ihren Namen und ihre Telefonnummer anzugeben. Eine Mund-Nase-Maske ist während des Gottesdienstes unbedingt zu tragen.

Kleine Gruppe auf der Empore

Er wird musikalisch von einer kleinen Gruppe auf der Empore begleitet. Im Anschluss des Gottesdienstes werden einige Chorjubilare von Pfarrer Uwe Lüttinger geehrt. Die Chormitglieder würden sich freuen, wenn trotz aller Umstände fördernde Chormitglieder und Interessierte zum Gottesdienst kommen könnten. Die Besucher sollten rund 20 bis 30 Minuten vor Beginn zum Einlass erscheinen. zg

