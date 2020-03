Es gibt neun Bewerber

Oftersheim.Insgesamt 33 engagierte Mitglieder der Seelsorgeeinheit Schwetzingen werden bei der Wahl zum katholischen Pfarrgemeinderat kandidieren. Die Broschüre mit der Vorstellung der Kandidaten liegt ab sofort in den katholischen Kirchen Oftersheim, Schwetzingen und Plankstadt aus. „Unterstützen Sie die ehrenamtlich engagierten mit Ihrer Stimmabgabe“, lautet der Appell.

Für Oftersheim kandidieren Gabriele Heid, Roman Ketterer, Carmen Kurz-Ketterer, Elena Matern, Kata Peran, Christa Stumm, Hans-Peter Sturm, Margareta Topalovic und Monika Veit.

Die Präsenzwahl findet am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, in den Wahllokalen der Stimmbezirke Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt statt. Mit der Wahlinformation haben die Wahlberechtigten auch den Zugang zur Online-Wahl erhalten oder sie können bis Dienstag, 17. März, die Briefwahl-Unterlagen anfordern. Online- und Briefwahl ist bis Freitag, 20. März, 18 Uhr, möglich.

Vorstellung der Kandidaten

Im Anschluss an die Sonntagsgottesdienste werden die Kandidaten der jeweiligen Gemeinde vorgestellt: am Samstag, 7. März, 18.30 Uhr, in St. Nikolaus (Plankstadt), am Sonntag, 8. März, 10 Uhr, in St. Kilian (Oftersheim) und um 11 Uhr in St. Pankratius (Schwetzingen). zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.03.2020