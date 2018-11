Es gibt noch freie Plätze

Oftersheim.Zum ökumenischen Frauenfrühstück am Samstag, 10. November, von 9 bis 11.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Eichendorffstraße lädt das ökumenische Team des Frauenfrühstücks ein. Das Thema lautet „Körper und Seele im Einklang“, das gerade heute in unserer schnelllebigen Zeit aktuell ist, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrgemeinde St. Kilian.

Zusammen mit der Referentin Dr. Almut Rumstadt, der Leiterin des katholischen Bildungszentrums Heidelberg, werden sich die Teilnehmerinnen mit Zitaten der Karmelitin und Mystikerin Teresa von Avila befassen. zg

