Es herrscht Ruhe von 20 bis 7 Uhr

Oftersheim.Die aktuelle Witterung lässt die Pflanzen in den Gärten sprießen – sehr zur Freude von Gartenbesitzern und Pflanzenliebhabern. In einigen Fällen aber auch zum Leidwesen der Nachbarn, da die Rasenflächen und Hecken in den späten Abendstunden oder sonntags gemäht und geschnitten werden. Das Ordnungsamt der Gemeinde teilt nun mit, welche Regeln in Oftersheim für das Ausführen von Haus- und Gartenarbeiten gelten.

Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten dürfen zwischen 20 und 7 Uhr nicht ausgeführt werden. In reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen, und Gebieten mit ähnlichem Charakter dürfen im Freien Geräte und Maschinen an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen zwischen 20 und 7 Uhr nicht betrieben werden.

Laute Geräte

Dazu gehören Gartengeräte jeglicher Art, wie zum Beispiel tragbare Motorkettensägen, Grabenfräsen, Freischneider, Heckenscheren, Rasentrimmer oder Rasenkantenschneider, Rasenmäher, Motorhacke (mit weniger als drei Kilowatt), Vertikutierer und Schredder oder Gartenhäcksler sowie sonstige Geräte und Maschinen wie beispielsweise Schweißstromerzeuger, Beton- und Mörtelmischer, Fugenschneider, Baustellenkreissägemaschine, Baustellenbandsägemaschine sowie handgeführte Betonbrecher und Abbau-, Aufbruch- und Spatenhammer.

Die Nichteinhaltung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird ortspolizeilich geahndet. Darauf weist das Ordnungsamt hin. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.06.2019