„Es ist noch Raum da“

Oftersheim.„Eingeladen zum Fest des Glaubens“ klang es aus vielen Kehlen beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Eingeladen zu diesem Fest hatten Frauen der Kirchengemeinde. Einmal im Jahr bereiten sie den Gottesdienst mit Predigtgedanken in ihrer Sprache und Beispielen aus ihrer Lebenswelt vor, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie ist das, wenn ich ein Fest auszurichten habe? Jede der Frauen hatte dazu etwas beizutragen: Von der Vorfreude war die Rede, auch von der Überlastung, ganz besonders von dem Frust, wenn der eine oder andere Gast abgesagt hat. Und schon waren sie mitten drin im Gleichnis Jesu vom großen Abendmahl: Nacheinander ließen die Großen und Vornehmen sich entschuldigen. Da wies Jesus die Diener an, alle von der Straße hereinzubitten. Als sie eingetreten waren, war immer noch Raum da. Und Jesus gebot ihnen, die von den Hecken und Zäunen hereinzuholen, damit sein Haus voll werde.

Blick auf die Gäste

Wie mit einem Fernglas richteten die Frauen ihren Blick auf die, die abgesagt hatten. Die eine, so stellten sie sich vor, hatte große Probleme in ihrer Familie, eine andere hatte bei einer Routine-Untersuchung einen schlimmen Befund zum Arzt bekommen, einem anderen war die Ehe zerbrochen und er war gerade beim Ausziehen. Allen dreien war nicht zum Feiern zumute.

Und doch wollten die Gastgeber die Feier nicht ausfallen lassen. Sie trugen das Buffet hinunter auf die Straße. Jeden Vorbeikommenden luden sie ein. Vielleicht kamen dann doch auch die drei, die abgesagt hatten und spürten: Hier darf ich auch mit meiner traurigen Stimmung sein. Sinnbildlich verteilten die Frauen kleine Brote an die Gottesdienstbesucher. Jeder spürte: Die Einladung Jesu gilt mir, gleich ob ich froh oder traurig bin, gleich ob ich arm oder reich bin. In ihrer Schluss-Einstellung richteten die Frauen ihr „Fernglas“ auf die heimgehenden Gäste: In ihrem Herzen fühlten sie sich wertgeschätzt wie selten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018