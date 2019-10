Es müssen nicht alle Kleingärten weichen

Oftersheim.Bei dem Bericht von Montag, 14. Oktober, über das Gewässerökologieprojekt des Regierungspräsidiums könnte der Eindruck entstanden sein, dass die Kleingärten „Münchswiese“ alle weichen müssen. Dem ist nicht so. Die Planung sieht vor, dass die Leimbachtrasse über die gesamte Strecke verfüllt wird. Lediglich im Bereich der Kleingärten ist ein Teilabtrag der Dämme angedacht. Der Eingriff in die vorhandenen Kleingärten erfolgt nur auf einer Breite von sieben bis zehn Metern. Im Süden durch die notwendige Aufweitung des alten Landgrabens, im Norden soll dann für einen eventuellen Flächenausgleich durch den Auftrag von Mutterboden gesorgt werden.

Bürgermeister Jens Geiß machte zum Schluss der Veranstaltung mit Vertretern des Regierungspräsidiums noch einen weiteren Vorschlag. Er bat die Planer um Ingenieur Günter Hartmann zu prüfen, ob es denkbar sei, westlich der „Doppelbrücke“ nach den letzten Mäanderbögen den Bachlauf wieder in zwei Gewässer aufzufächern und sie in den bestehenden Betten um die Gärten herumzuführen. Zusammengeführt würden sie dann wieder am jetzigen Zusammenfluss. Dazu müsste dann natürlich der bisherige Leimbachlauf um einen Meter nach unten vertieft werden, es würden aber viele Beeinträchtigungen der Kleingartennutzer durch die bisherige Planung entfallen und es könnten vor allem viele Bestandsbäume erhalten werden, so Geiß: „Nicht zuletzt wäre die Maßnahme um einiges kostengünstiger, weil man sich das neue Brückenbauwerk sparen und auch die Neuanlage des Weges entlang der Kleingärten entfallen würde.“ Die Vertreter des Regierungspräsidiums nahmen die Anregung des Bürgermeisters in die Planungen mit auf. vw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019