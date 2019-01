Es muss endlich was passieren!

Schon als Valve, das Entwicklerstudio hinter Counter-Strike, 2013 die erste Waffenkiste einführte, hätte der Jugendschutz und die Glücksspielkommission eingreifen müssen. Denn die meist minderjährigen Nutzer kostet es nicht nur 2,25 Euro, eine Waffenkiste zu öffnen und zu hoffen, ein wertvolles digitales Bildchen zu ergattern. Die Animation dabei erinnert auch stark an „Einarmige Banditen“.

Mit dem Aufkommen der Waffendesigns – die es auch in zahlreichen anderen Spielen gibt – etablierten sich schnell dubiose Onlinecasinos, die ohne Altersüberprüfung jene digitalen Bildchen als Währung akzeptierten. Bekannte YouTuber wurden als Werbepartner gewonnen. Es kommt vor, dass diese bessere Gewinnchancen von den Betreibern bekommen und stets auf den undurchsichtigen Seiten ohne staatliche Kontrolle gewinnen. Ihre jungen Zuschauer dagegen verlieren meist ihr Taschengeld. Nur wenige Internetstars machen diese in der Szene sogenannten „Scams“ nach dem Bekanntwerden öffentlich.

Die beiden millionenfach geschauten YouTuber Trevor „TmarTn“ Martin und Thomas „Syndicate“ Cassell trieben es so weit, dass sie eine eigene Casinoseite Names CSGOLotto aus der Taufe hoben und bewarben. Ihren Zuschauern gaben sie weder preis, dass es sich dabei um ihre eigene Seite handelte und manipulierten nachgewiesen die Gewinnchancen. Außergerichtlich einigten sich die beiden mit der zuständigen Federal Trade Commission in den USA.

Mit der steigenden Popularität der Casinoseiten wuchs der Skinmarkt drastisch an. Das Branchenmagazin Bloomberg geht von einem Milliardenmarkt aus. Mittlerweile hat Valve darauf reagiert, die Accounts von Casinobetreibern gesperrt und eine siebentägige Handelssperre nach einem „Skintausch“ eingeführt. Aber auch Valve verdient mit, weshalb die Skins im Spiel bleiben. Die Seitenbetreiber reagierten schnell – es dauerte nicht lange und das Glücksspiel war über Umwege wieder möglich.

Einen traurigen Höhepunkt fand das Ganze im Suizid von YouTuber Trevor „McSkillet“ Heitmann. Nachdem der 18-jährige Betreiber von CSGOMagic im Sommer 2018 von Valve gesperrt wurde, fuhr er mit seinem Sportwagen erst über einen Schulhof, bevor er in San Diego mit über 160 Stundenkilometern in den Gegenverkehr raste und dabei auch eine Mutter und ihre zwölfjährige Tochter tötete.

Eltern ist oft nicht bekannt, was ihre Kinder im Internet eigentlich machen. Das Guthaben für Counter-Strike, mit denen die Waffenkisten geöffnet und auf dem plattformeigenen Marktplatz gekauft werden können, lässt sich ganz einfach über Paysafe-Karten, die es im Supermarkt und an Tankstellen gibt, aufladen. Dann sind es nur noch wenige Klicks, bis die Kinder ihr Geld auf den Seiten bei Blackjack, Roulette oder beim Wetten auf E-Sport-Turniere verlieren.

In Belgien und den Niederlanden haben die Behörden den Entwicklern untersagt, Waffenkisten und sogenannte Lootboxen in ihren Spielen zur Verfügung zu stellen. In Deutschland sieht das anders aus: Dem Familienministerium ist das Thema bekannt, hieß es auf meine Nachfrage. Bei der „bevorstehenden, dringend notwendigen Modernisierung des Jugendschutzgesetzes“ wolle man diese „neuartige Risikodimension“ berücksichtigen. Immerhin. Es muss endlich was passieren!

