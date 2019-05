Es wird akustisch mit „Two and a Man“

Oftersheim.Die „Musik im Park“-Saison steht kurz vor der Eröffnung! Am Sonntag, 19. Mai, wird die Akustik-Gruppe „Two and a Man“ im Gemeindepark erwartet. Die Veranstaltung bietet eine tolle Gelegenheit, sich auf den bevorstehenden Sommer einzustimmen.

Theresa Seng und Anne Wolf als Sängerinnen sowie Stefan Doll an der Gitarre wollen mit bekannten und weniger bekannten Klassikern aus Pop und Soul den Sommer in der Hardtgemeinde einläuten. Mit ihrer Spielfreude sowie der perfekten Mischung aus sanfter Musik und schnellen Rhythmen ziehen sie die Besucher bei jedem Auftritt in ihren Bann, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Der Eintritt ist kostenlos, Picknick-Atmosphäre erwünscht. zg

