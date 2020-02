Es wird konkreter

Oftersheim.Seit einigen Jahren erhöht sich die Anzahl der Kinder, die in den Oftersheimer Krippen und Kindergärten ganztägig betreut werden, stetig. Daher wurde bereits im Jahr 2017 die Entscheidung getroffen, den Bedarf für eine mögliche Ganztagsschule zu ermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Im Ergebnis konnte damals Interesse festgestellt werden.

Nachdem bauliche Gründe die Umsetzung verzögert haben, hat der Gemeinderat nun in seiner Januar-Sitzung die Einrichtung einer Ganztagsschule in verbindlicher Form an der Theodor-Heuss-Grundschule (THS) ab dem Schuljahresbeginn 2021/2022 – beginnend mit den ersten Klassen – beschlossen.

Ein Informationsabend für Eltern, die das Thema betrifft, findet am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, in der Mensa der Theodor-Heuss-Schule, Hardtwaldring 16, statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.02.2020