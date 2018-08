Europameister ist auch bei der Feuerwehr aktiv

Oftersheim.„Wir haben nicht nur eine Europameisterin, wir haben auch einen Europameister“, sagte Bürgermeister Jens Geiß stolz beim Empfang für die Weitsprung-Goldmedaillengewinnerin Malaika Mihambo vor wenigen Tagen.

Der heißt Jens Mergenthaler und hat seinen Titel im Juni bei der Europameisterschaft im Gewichtheben bei den Masters M 40 (40 bis 44 Jahre) gewonnen. In der Klasse bis 94 Kilogramm schaffte er im Reißen 125 Kilo und im Stoßen 150 Kilo – eine Gesamtleistung im Zweikampf von 275 Kilo (wir berichteten). Und die will er – so lautet die Zielsetzung – in wenigen Tagen in Barcelona erneut abrufen. Dann geht’s bei der World Masters Weightlifting Championship um den Weltmeistertitel.´Der zurückhaltende Schwerathlet ist sehr stark mit der Hardtgemeinde verwurzelt. „Das ist einfach meine Heimat“, sagt er, „seit ich nach der Geburt aus dem Krankenhaus in Schwetzingen entlassen wurde.“

Bürgermeister ist ein Fan

Auch der Bürgermeister ist ein Fan von dem erfolgreichen Gewichtheber seiner Gemeinde, er hat ihm vor ein paar Tagen einen Brief geschickt. „Der war computergeschrieben, und eine persönliche Anrede handschriftlich ergänzt“, freut sich Mergenthaler über diese Wertschätzung. Da er als Amateur vieles aus eigener Tasche zahle, habe Jens Geiß einen Geldbetrag von der Gemeinde als Zuschuss gegeben. „Leider bin ich noch nicht dazugekommen, mich zu bedanken.“

Trotz seines Trainingsaufwands ist er auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, war erst vor wenigen Tagen im Einsatz. Seit 22 Jahren ist er dabei – und das liegt in der Familie: Sein Vater ist ebenfalls Mitglied. „Es gibt ja immer ein bestimmtes Erlebnis, bei dem so eine Entscheidung fällt. Bei mir war das, als ein Haus in der Scheffelstraße brannte. Mein Vater war im Einsatz, ich war ungefähr 14 Jahre alt und hatte gerade Unterricht in der Schimper-Schule. Wir haben das alles hautnah mitbekommen. Damals dachte ich: Ich will auch helfen, das muss ein gutes Gefühl sein.“ Eingetreten ist er dann mit 18 Jahren. „Mein erster Einsatz war am Weißen Sonntag beim Brand in der ehemaligen Bäckerei Sinn“, erinnert er sich. „Damals haben wir sogar einen Hund gerettet.“

Der bescheidene Hüne (1,88 Meter bei derzeit 92,8 Kilo) ist überhaupt ein Mensch, auf den man sich verlassen kann – auch in der Familie. Er nimmt sich jeden Sonntag Zeit und reitet mit Pferd „Cisko“, das seinem Vater gehört, aus. „Mein Vater traut sich das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu, weil ,Cisko’ blind ist“, erklärt Mergenthaler.

Doch den Hauptteil seiner Freizeit nimmt natürlich das Gewichtheben ein. Er trainiert beim AC Neulußheim, zwei- bis dreimal die Woche – abhängig von den Turnieren jeweils zweieinhalb bis drei Stunden – und zweimal zu Hause eine bis eineinhalb Stunden. „Das geht aber erst ab 20 Uhr, wenn meine beiden Söhne im Bett sind“, sagt der verheiratete Familienvater.

Ein „Spätberufener“

Zum Gewichtheben ist er sehr spät gekommen. „Früher habe ich vieles ausprobiert. Ich war beim Kinderturnen, habe beim TSV Leichtathletik betrieben und Wing Tsun in Sandhausen in einem Verein“, zählt der 39-Jährige auf. Ein Bekannter, Thomas Schmidt, der in Spanien gelebt hat, habe bei seinen Aufenthalten in der Kurpfalz Trainingsstunden abgehalten. „Er hat früher auch beim AC trainiert und mich überredet, mal nach Neulußheim mitzukommen. Da bin ich dann hängengeblieben. Das war vor zehn Jahren.“

Den Kopf bekomme er ganz gut beim Training frei, erklärt Mergenthaler. Aber zurzeit habe er Motivationsprobleme. „Der 16-Wochen-Zyklus vor einem Turnier ist in drei Phasen eingeteilt – von vielen Wiederholungen mit leichten Gewichten bis hin zu wenigen Wiederholungen mit schweren Gewichten.“ Seit der deutschen Meisterschaft befinde er sich aber permanent in der letzten Phase, weil die Zwischenzeiten – zur Europameisterschaft und jetzt zur Weltmeisterschaft – immer nur sechs Wochen betragen. Aber der Europameistertitel hat ihm noch mal einen Schub gegeben.

„Natürlich frage ich mich, wenn ich im Keller stehe und Gewichte stemme, wofür. Da geht das Kopfkino los. Aber ich will wenigstens einmal eine Urkunde bei der Weltmeisterschaft. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt teilnehme.“, sagt der Elektrotechniker. Vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land blieb ihm die versagt, weil er drei ungültige Versuche hatte.

Auch unmittelbar vor dem Wettkampf, frage er sich oft: „Warum? Dreh doch einfach um. Aber hinterher denke ich, das war doch alles gar nicht so schlimm. Im Unterbewusstsein weiß man, das ist normal, das ist sowas wie Lampenfieber.“

Das Reißen mache ihm mehr Spaß als das Stoßen, „bei 150 Kilo glaubt man, der Boden geht vor einem auf und man wird reingedrückt“, beschreibt er das Gefühl beim Stoßen.

Familiäre Unterstützung bekommt er in Barcelona von seiner Schwester Silke, die im Oftersheimer Rathaus arbeitet. Während der Europameisterschaft hat sie mit Kollegen noch den Livestream verfolgt – unter anderem kennt sich Kämmerin Sylvia Fassott-Schneider im Gewichtheben sehr gut aus. Bei der Weltmeisterschaft feuert ihn die Schwester in Barcelona vor Ort an.

Auch seine Frau Julia wird mit den Söhnen Emil (6 Jahre) und Moritz (4) in der Nähe sein, aber nicht in der Halle: „Die drei waren vor zwei Jahren dabei, und da hat’s nicht geklappt. Dieses Mal holen sie mich erst wieder abends nach dem Wettkampf ab“, sagt Jens Mergenthaler. Und dann geht’s erst einmal in Urlaub. „Dann will ich vier Wochen keine Hantel mehr anfassen.“

