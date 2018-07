Anzeige

Oftersheim.Der Nabu Schwetzingen und Umgebung lädt am Montag, 16. Juli, 17 Uhr, zu einer ökologisch-naturheilkundlichen Exkursion ein. Diesmal geht es um die Sommerblüher wie beispielsweise die Kornblume, (auf unserem Bild zu sehen), Schafgarbe, Baldrian oder Mädesüß, die schon seit langer Zeit in der sanften Medizin der Naturheilkunde Anwendung finden.

Das Wissen um die heilende Wirkung dieser Pflanzen stellt einen großen Schatz dar, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Experten Beatrice Heid und Peter Rösch führen an praktischen Beispielen in diese Geheimnisse ein. Treffpunkt ist am Hardtwaldring 58. zg/Bild: dpa