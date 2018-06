Anzeige

Oftersheim.Die Klaus-Tschira-Stiftung veranstaltet jährlich die naturwissenschaftlichen Erlebnistage „Explore Science“ im Luisenpark Mannheim. Hier können junge Wissbegierige und alle, die sich ihre Neugier bewahrt haben, selber forschen, experimentieren, ausprobieren und entdecken. Das Jugendzentrum (Juz) bietet am morgigen Donnerstag die Möglichkeit einer gemeinsamen Fahrt zum Erlebnistag an. Mitfahren können alle „kleinen“ Forscher aus Oftersheim von der ersten bis zur sechsten Klasse. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Juz.

Das Angebot von „Explore Science“ für Kindergartenkinder, Schüler und Familien reicht von interaktiven Ausstellungen über Mitmachangebote für alle Altersklassen, Workshops und Bühnenshows bis zu Experimentalvorträgen und Wettbewerben. Mit der Aktion möchte die Klaus-Tschira-Stiftung bei jungen Menschen das Interesse an naturwissenschaftliche Themen wecken.

Keine Antworten vorgegeben

Zentrales Anliegen ist, dass den Kindern und Jugendlichen keine Antworten „serviert“ werden, sondern sie die Möglichkeit haben, naturwissenschaftliche Phänomene selbst zu entdecken. Alle Teilnehmer sollten Vesper und ausreichend Getränke dabei haben. Der Unkostenbeitrag beträgt 3 Euro. zg