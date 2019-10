Explosion bei Montagearbeiten simuliert

Oftersheim.Die Feuerwehr der Hardtgemeinde führte am Wochenende ihre jährliche Hauptübung an der Theodor-Heuss-Schule durch. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilt, gestaltete sich das Szenario wie folgt: Bei Montagearbeiten an einer Heizung kam es zu einer Explosion. Dabei wurde ein Monteur verletzt und zwei weitere konnten sich in ein nahegelegenes Lager retten. Das Lager verfügte aber über keinen Ausgang ins Freie, sodass sie im Lager eingeschlossen waren. Des Weiteren befand sich zu dem Zeitpunkt eine Gruppe Jugendlicher in einem Klassenzimmer. Da das Treppenhaus vollständig verraucht war, waren auch sie eingeschlossen.

An dieser Stelle kamen die Einsatzkräfte von Rotem Kreuz und Feuerwehr zum Einsatz. Die Feuerwehr hatte zunächst die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung eingeleitet, welche durch die nachrückenden Kräfte der Schwetzinger Wehr fortgeführt wurden. Es wurden zwei Abschnitte gebildet: Abschnitt „Schule“ zur Menschenrettung der Gruppe Schüler und der Abschnitt „Technikraum“ zur Menschenrettung und Brandbekämpfung. Die Feuerwehr Schwetzingen hat hierzu mittels Drehleiter die Kinder inklusive der Betreuungsperson vom Vordach gerettet. Die Rettung der Schüler sowie der Personen im Technikraum erfolgte zeitversetzt, so dass die Einheit vom DRK die geretteten Personen gezielt übernehmen und medizinisch versorgen konnte. Die Übung wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss wurde das Gebäude mit den Überdrucklüftern der Feuerwehr entraucht. Wie die Oftersheimer Wehr erklärte, konnte die Übung aufgrund der guten Zusammenarbeit der Feuerwehren Oftersheim und Schwetzingen sowie des DRK Oftersheim erfolgreich abgearbeitet werden.

Die Einsatzkräfte freuten sich über die rege Teilnahme der Bürger, der Gemeinderäte und des Bürgermeisters, die sich Zeit genommen hatten, die Feuerwehr im Einsatz zu erleben – denn nur eine solche Übung biete die Möglichkeit, so nah dabei zu sein. Sollte das Interesse an der Feuerwehr Oftersheim geweckt worden sein, könne jeder Teil der Gruppe werden. Treffpunkt ist donnerstags um 19 Uhr im Feuerwehrhaus. zg

Info: Mehr Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.10.2019