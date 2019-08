Fahrdienst zum Tag des Waldes

Oftersheim.Das Rote Kreuz bietet zum Tag des Waldes am Sonntag, 8. September, einen Fahrdienst an. Ältere oder gehbehinderte Besucher werden ab der Ecke Hardtwaldring/Sandhäuser Straße zum Grillhüttengelände gefahren. Darüber hinaus holt das Rote Kreuz auch gehbehinderte oder ältere Einwohner von zu Hause ab. Wer Interesse an dem Abholdienst hat, meldet sich bis spätestens Samstag, 7. September, beim Vorsitzenden Hans Thomas Dilger, Telefon 06202/5 12 94, an.

Der ökumenische Gottesdienst zum 34. Tag des Waldes beginnt schließlich am Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst allerdings in der evangelischen Kirche statt. In diesem Falle läuten bereits um 9.30 Uhr die Kirchenglocken. Anschließend wird das Programm des Tags des Waldes unabhängig vom Wetter (unter Umständen allerdings gekürzt) auf dem Gelände der Grillhütte stattfinden. zg

