Familien in der Krise

Oftersheim.Nach der erfolgreichen ersten Dialogtour des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born, freut sich die SPD Oftersheim, dass Born sich jetzt zu einem weiteren Online-Talk in ihrer Gemeinde angekündigt hat. Dieses Mal soll es um das Thema: „Gute Kinder- und Familienpolitik. In der Krise und danach“ gehen.

Der hiesige Abgeordnete ist Sprecher für frühkindliche Bildung in der SPD-Landtagsfraktion und Experte auf dem Gebiet der Bildungs- und Familienpolitik.Er weiß, wie viel die Phasen des Lockdowns den Familien abverlangt und sieht sich bestärkt in seiner Forderung, für die er sich seit Jahren einsetzt, dass das Land mehr Geld für Familien und speziell für Kinder investieren muss.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am Montag, 22. Februar, um 19 Uhr in die Online-Veranstaltung einzuwählen und Fragen an den Landtagsabgeordneten zu richten oder einfach nur zuzuhören. zg

Info: Zugangsdaten gibt es unter www.spd-Oftersheim.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.02.2021