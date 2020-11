Fantasy und Science Fiction sind seine Welt

Oftersheim.Acht Welten umkreisen den „Kern“ und sie tragen Namen wie Isdra, Aiterey oder Pat‘thara. Die von Magie geprägten Planeten sind der Fantasie von Buchautor Ulf Fildebrandt entsprungen. Inzwischen ist schon sein drittes Buch „Finnurs Suche“ und damit das zweite in seiner Fantasy-Reihe „Weltenkreis“ im Lysandra-Verlag erschienen, in der sich alles um die acht äußerst unterschiedlichen Planeten dreht. Der Autor, dessen Bücher, genau wie seine zahlreichen Kurzgeschichten, komplett in der Hardtgemeinde entstehen, hielt inzwischen als eines von wenigen, ausgewählten Mitgliedern des PAN-Phantastik-Autoren-Netzwerks e. V. sogar einen Vortrag über „Welten in der Phantastik“. Diesen hielt er bei „Frankfurt Authors“, den Autoren vorbehaltenen digitalen Bereich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die aufgrund der Situation bis auf wenige Veranstaltungen ins Virtuelle verlegt worden war. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, wie er zum Schreiben gekommen ist.

Herr Fildebrandt, wie sind Sie zum Schreiben gekommen und warum ausgerechnet Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten?

Ulf Fildebrandt: Das hat bei mir früh angefangen. Schon als Zwölfjähriger hatte ich zwei besondere Leidenschaften: das Programmieren von Computern und das Lesen von Science-Fiction-Romanen. Ein paar Jahre später folgte auch das Schreiben, quasi als logische Konsequenz daraus. In den vergangenen Jahren habe ich es wieder verstärkt aufgenommen. Es war der richtige Zeitpunkt.

Sie sind Softwareprogrammierer. Das ist doch sicher eine eher trockene Tätigkeit. Wie verträgt sich das mit derart Kreativem?

Fildebrandt: Das passt sogar sehr gut. Ich bin für einen „Global Player“ in Walldorf tätig, den mit den drei Buchstaben (lacht). Als ich wieder einmal aus beruflichen Gründen auf einer Fachmesse in Las Vegas war, war dort die Künstliche Intelligenz (KI) das zentrale Thema. Bei der Science-Fiction spielt unter anderem ja oft die KI eine Rolle. Als Teilnehmer wurde ich dort mit den aktuellsten Entwicklungen vertraut gemacht. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Da kann man sich dann schon jede Menge Anregungen holen. Mein Arbeitgeber sieht meine Tätigkeit als Autor übrigens alles andere als skeptisch, weil sie die Fantasie anregt. Eine kreative Tätigkeit ist, auch wenn sich das manche eventuell nur schwer vorstellen können, eine ziemlich gute Voraussetzung für das Entwickeln neuer Softwarelösungen. So ergänzen sich in meinem Fall beide Leidenschaften hervorragend.

Sie sind berufstätig, haben eine Partnerin und zwei kleine Kinder. Wie finden Sie da noch die Zeit zu schreiben, vor allem in dem Umfang und wie steht Ihre Familie zu Ihrer Autorentätigkeit?

Fildebrandt: Durch „Schreibdisziplin“, immer abends zwischen 22 und 24 Uhr. Ein Notizbuch habe ich stets dabei, in das ich neue Ideen schreiben kann. Bei einem meiner Brainstormings können das durchaus auch zehn am Stück sein. Selbst wenn sich dann herausstellt, dass neun davon „Schrott“ sind, ist mindestens die Letzte echt gut. Die arbeite ich dann in den zwei Stunden aus. Es kommt auch immer drauf an, was man aus seinen Ideen macht. Meine Kinder sind noch klein. Bei den Mädels ist also eher noch „Bibi und Tina“ angesagt. Meine Partnerin war zuerst skeptisch, weil ich so viel Zeit in ein „Hobby“ gesteckt habe. Inzwischen sieht auch sie meine Autorentätigkeit positiv.

Ihr erster Roman, „Dunkelwärts“ ist bereits 2014 erschienen. Seit 2019 geht es bei Ihnen Schlag auf Schlag. 2021 werden Sie voraussichtlich das dritte Jahr in Folge ein Buch veröffentlichen. Sehen Sie Ihre Zukunft als Autor im Hauptberuf?

Fildebrandt: Sie meinen, es ganz zu machen? Eher nicht. Komplett davon zu leben, kann ein ziemlich hartes Brot sein. Ich kenne einige Autoren, die das machen, beziehungsweise es versuchen. Es sei denn, man schreibt das richtige Buch zur richtigen Zeit. Das ist dann aber Glückssache.

Sie kommen ursprünglich aus Niedersachsen. Finden Sie, Oftersheim ist ein guter Platz zum Schreiben?

Fildebrandt: Natürlich, ein sehr guter sogar (lacht). Alle meine Bücher sind hier entstanden. Ich arbeite fast ausschließlich im Homeoffice und bin somit auch in der übrigen Zeit meist hier tätig. Ich wohne schon seit gut 20 Jahren in Oftersheim. Hier bin ich zu Hause.

Info: Mehr Infos gibt es unter www.ulf-fildebrandt.de

