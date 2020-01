Fasnachter bereiten sich auf die große Prunksitzung vor

Oftersheim.Nach der furiosen Inthronisierung der neuen Prinzessin Sina II. beim Galaabend – ihr Lebensgefährte Kai Ulrich ging vor ihr auf die Knie und hielt mit einem wunderschönen Diamantring um ihre Hand an, den Heiratsantrag nahm ihre Lieblichkeit natürlich an – rüsten sich die Grün-Weißen jetzt für den zweiten Höhepunkt der Kampagne: Am Samstag, 8. Februar, steigt in der Kurpfalzhalle ab 19.01 Uhr (Saalöffnung: 18 Uhr) die große Prunksitzung.

Das Programm bereichern einmal mehr die engagierten Gardegruppen des Vereins, Büttenredner und viele Musikgruppen. Über fantasievolle Kostümierungen der Besucher freuen sich die Oftersheimer Karnevalisten.

Für die jungen Kostümträger

Und eine zweite Veranstaltung, die seit vielen Jahren im Kalender der Grün-Weißen steht, richtet sich dann an die jüngeren Fasnachter: Beim Kindermaskenball am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr (Saalöffnung: 13 Uhr), der ebenfalls in der Kurpfalzhalle stattfindet, dürfen die kleinen Piraten, Nachwuchsprinzessinnen und Cowboys nach Herzenslust toben und tanzen. az/zg

