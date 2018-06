Anzeige

Oftersheim.Auf ein karnevalistisches Jubiläum freuen sich die Grün-Weißen in der kommenden Kampagne – und der Auftakt für diese „4 x 11 Jahre Fasnachtsverein“ ist das Kienholzknorrefest. „Das feiern wir diesmal größer als gewohnt“, machen die Vorsitzende Monika Michaelis und ihr Stellvertreter Fabricio Fallico Lust auf die zweitägige Veranstaltung, die heute und morgen, am 16. und 17. Juni, im Hof der Mannheimer Straße 59 stattfindet.

Das Fest fängt am Samstag um 17 Uhr an, dann dürfen die Besucher schon mal das kulinarische Angebot genießen und sich stärken für die Mega-Party mit „Kraft & Kraftin“, verspricht die Vorsitzende ordentlich Stimmung. Die zwei bedienen so ziemlich jeden Musikgeschmack: „Sie spielen von ,Alle meine Entchen’ bis zu Rammstein-Songs so ziemlich alles“, lobt Fallico das große Repertoire. Und das Beste: Die Grün-Weißen verlangen keinen Eintritt für das Konzert des Duos.

Am Sonntagmorgen geht es dann von 11 bis 13 Uhr mit einem zünftigen Weißwurst-Frühstück weiter. Dazu spielt der Musikverein auf. az