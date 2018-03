Anzeige

Oftersheim.Der Name Jürgen Weber stand fast 32 Jahre für die Jugendförderung in der Gemeinde. Der Pädagoge hat die offene Jugendarbeit vor Ort mit aufgebaut und deutliche Spuren hinterlassen. In dieser Woche ist er offiziell im Rathaus verabschiedet worden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Bürgermeister Jens Geiß bezeichnete sein jahrzehntelanges Wirken als beispiellos: „Du hast für deine Arbeit gebrannt bis zum Schluss. Kaum ein Jugendlicher, der dich nicht gekannt hat. Für diesen Einsatz ein großes Dankeschön.“ Hauptamtsleiter Jens Volpp nannte den Diplom-Pädagogen den „richtigen Mann am richtigen Ort“.

Menschliche Zusammenarbeit

Er sei multikompatibel gewesen, kompetent sowohl mit Jugendlichen, als auch mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat. Sachgebietsleiterin Isabel Heider bedankte sich für die kollegiale und menschliche Zusammenarbeit. Thomas Kobbert vom Personalrat überreichte zum Dank einen Präsentkorb mit Leckereien für den passionierten Koch.